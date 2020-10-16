Yeni Malatyaspor, loca satışlarına başladı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonu loca satışlarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyaspor, loca satışlarına başladı
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16 Ekim 2020 16:51
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonu loca satışlarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Malatya Stadyumu'ndaki locaların sezonluk ve haftalık satışına başlandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda salgın tedbirleri kapsamında locaların yüzde 50 kapasiteyle taraftara açılacağı belirtilen açıklamada, stadyumda 23 Batı-23 Doğu olmak üzere 46 locanın bulunduğu, localara 309 taraftarın alınacağı ifade edildi.

Sezonluk loca fiyatlarının 40 bin ile 80 bin lira, haftalık fiyatların ise 2 bin 250 lira ile 4 bin 500 lira arasında olduğu belirtildi.

 


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