Yeni Malatyaspor, lider Alanyaspor deplasmanında

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, lider Alanyaspor deplasmanında
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22 Aralık 2020 15:55
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.



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