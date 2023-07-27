Yeni Malatyaspor kulübü yönetiminde görev dağılımı yapıldı

1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni gelen yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.



Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Adil Gevrek başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:



İkinci Başkan Sami Mendi, Genel Sekreter Serkan Güleren, Asbaşkanlar Şahin Altınok, Özkan Merdanoğlu ve Deniz Kutlu, Proje ve Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, Mali İşler Sorumlusu Abubekir Ünsalan ve Abdullah Özatilla, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Aziz Ayboğa ve Nusret Çaylak, Kulüpler ile İlişkiler Sorumlusu Mehmet Bakır, Altyapı Sorumlusu Mehmet Coşer Gömüç ve Mehmet Maden, Taraftar Sorumlusu Hüseyin Gültekin ve Ender Kaya, Futbol Şube Sorumlusu Turgay Gülçek ve Suat Tekin, Basın Sözcüsü Turgut Koç, TFF ile İlişkiler Sorumlusu Korkut Koray Yalça.



