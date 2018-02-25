Yeni Malatyaspor Karabükspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Yeni Malatyaspor-Karabükspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 23. haftasında Yeni Malatyaspor-Karabükspor karşı karşıya gelecek.
YENİ MALATYASPOR-KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-Karabükspor maçı naklen yayınlanacak.
25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Yeni Malatyaspor-Karabükspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.SÜPER LİG 23. HAFTA
23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 5-0 Bursaspor
Akhisarspor 3-0 Konyaspor24 ŞUBAT CUMARTESİ
Kayserispor 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 1-2 Trabzonspor25 ŞUBAT PAZAR
Osmanlıspor 13:30 Antalyaspor
Malatyaspor 13:30 Karabükspor
Göztepe 16:00 Sivasspor
Beşiktaş 19:00 Fenerbahçe 26 ŞUBAT PAZARTESİ
Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği24. HAFTA FİKSTÜRÜ2 MART CUMA
Bursaspor 20:00 Kayserispor3 MART CUMARTESİ
Kasımpaşa 13:30 Osmanlıspor
Başakşehir 16:00 Göztepe
Karabükspor 19:00 Galatasaray4 MART PAZAR
Antalyaspor 13:30 Sivasspor
Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor
Konyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor5 MART PAZARTESİ
Trabzonspor 20:00 BeşiktaşSÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.