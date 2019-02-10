Atiker Konyaspor ile oynanan maçın ardından stadyumdan ayrılıp, havalimanına giden Evkur Yeni Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, taşlı saldırıya uğradı.Yaralananın olmadığı saldırıda otobüsün camı kırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Konyaspor taraftarı olan 18 yaşından küçük 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Evkur Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stad'ında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, havalimanına gitmek için stattan ayrıldığı sırada, taşlı saldırıya uğradı.Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam etti. Konya Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, özel uçakla Malatya'ya hareket etti. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan Konyaspor taraftarı iki kişi de, 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.