Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki'yi bitirdi

Kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor, Ludogorets ile sözleşmesini fesheden Jody Lukoki ile ön protokol yaptı.

Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki'yi bitirdi
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27 Haziran 2020 12:06
Art arda aldığı kötü sonuçlarla kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Başkan Adil Gevrek de ilk transferi bizzat açıkladı.
 Radyospor'a konuşan Gevrek, "Ludogorets ile sözleşmesini fesheden Jody Lukoki ile anlaştık ve oyuncunun transferi için ön protokol imzaladık" dedi.

Bu sezon 23 maçta 9 gol atan sağ kanat oyuncusunun ismi ciddi şekilde Trabzonspor'la anılıyordu.



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