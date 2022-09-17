Yeni Malatyaspor: 'İşimiz hiç kolay değil'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Fevzi Lahiç, Altay ile berabere kaldıkları maçın ardından statta kendilerine destek veren taraftara teşekkür etti.



Sezon başı kampı geçiremedikleri için sürekli oyuncuların sakatlandığını aktaran Lahiç, zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.



İyi bir takımlarını olduğunu düşündüklerin belirten Lahiç, "Takımın biraz desteğe ve sabra ihtiyacı var. Geçen hafta bize çok ümit veren oyunu belki bu hafta sürdüremedik, en azından mağlup da olmadık. Takımın mücadelesi devam edecek ancak hep destek bekliyoruz. İşimiz kolay değil." dedi.



Geçen haftaki oyunla doğru orantılı ve yükselen oyunlarının bulunmadığını anlatan Lahiç, "Eksiklerimize bağlı olarak biraz daha kontrollü oynama ihtiyacı hissettik. Pozisyonlarda bulduk, maçın geneline baktığımızda yarım bir pozisyon verdik. Onun dışında genelde pozisyon üretmek isteyen bir görüntü çizmeye çalıştık. Bazı oyunculardan istediğimiz verimi alamıyoruz. Bazılarında çok fedakarlık alıyoruz, Yiğit ve Ogün gibi. Takım mücadelesine devam edecek. Eksiğimiz olmadan mücadele ettiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.





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