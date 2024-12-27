Yeni Malatyaspor, imza çoğunluğu sağlanırsa ligden çekilecek

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talepleri için Türkiye Futbol Federasyonu ve 1'inci Lig Kulüpler Birliği ile görüştü.



Ligde eksi 21 puanla son sırada yer alan sarı siyahlıların kulüp başkanı Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaptıkları görüşmeden de olumlu bir netice aldıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumun farkında olması bizleri memnun etti. Görüştüğümüz diğer 1'inci Lig kulüpleri de 'destek oluruz' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştılar.



"SEZON BAŞINDA DA SÖYLEDİK"



Biz bu talebimizi sezon başından beri dile getiriyoruz. Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Gelip görülsün, tespit edilsin dedik kimse gelmedi. Sezon başından beri genç çocuklarla mücadele ediyoruz. Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer ikişer gidiyor.



"NEFES ALACAK DURUMDA DEĞİLİZ"



"Tesisi zarar görmüş, stadı haftalarca açılmamış, depremin en ağır şekilde etkilediği şehrin takımı olma yükümlülüğü üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü artık değil sahaya çıkmak, nefes bile alacak durumda değil. Bizim şansızlığımız iki büyük depremin ardında tam toparlandık dedikten sonra yeni depremlerle başa dönmemiz oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum: Tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi" ifadelerini kullandı.



