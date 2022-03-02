Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

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Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
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02 Mart 2022 15:17
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Tetteh dönüyor

Bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh de idmanda takımla çalıştı.

Stevie Mallan ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına başladı.

 

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