Yeni Malatyaspor: 'Hakem neden VAR'a gitmedi, açıklayın'

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçta penaltı pozisyonunda hakemin neden VAR'a gitmediğinin açıklanmasını istedi.Kulüpten yapılan açıklamada, "" ifadesine yer verildi.Hatalara, yapılan haykırışlara rağmen yenilerinin eklendiğinin savunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:Galatasaray maçında da benzer bir durumun yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı: