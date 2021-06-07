Yeni Malatyaspor Haddadi'nin peşinde

Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor'da, savunmaya takviye arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin, sol bek için Oussama Haddadi'yle ilgilendiği öğrenildi.



Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve bonservisi Al-Ettifaq'ta bulunan 29 yaşındaki Tunuslu sol bekle anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.



2020 ocak ayından bu yana Kasımpaşa'da oynayan Haddadi, geçen sezon 35 karşılaşmada 1 asistle oynadı.



10 NUMARAYA TAKVİYE



Öte yandan America de Cali forması giyen 30 yaşındaki on numara Cabrera ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kolombiyalı oyuncuyla anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. Cabrera'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyordu.



