Yeni Malatyaspor Haddadi'nin peşinde

Savunmaya takviye arayışları devam eden Yeni Malatyaspor'un sol bek için Oussama Haddadi'yle ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor Haddadi'nin peşinde
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07 Haziran 2021 12:11
Oussama Haddadi
Oussama Haddadi
Kasımpaşa
Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor'da, savunmaya takviye arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin, sol bek için Oussama Haddadi'yle ilgilendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve bonservisi Al-Ettifaq'ta bulunan 29 yaşındaki Tunuslu sol bekle anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

2020 ocak ayından bu yana Kasımpaşa'da oynayan Haddadi, geçen sezon 35 karşılaşmada 1 asistle oynadı.

10 NUMARAYA TAKVİYE 

Öte yandan America de Cali forması giyen 30 yaşındaki on numara Cabrera ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kolombiyalı oyuncuyla anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. Cabrera'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyordu.


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