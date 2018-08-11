Yeni Malatyaspor, Göztepe'de 3 puan peşinde

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Göztepe'yi yenerek, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.Gündüz, yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, sakatsız, kazasız bir yıl geçirmeyi temenni etti.Malatya ekibinin lige hazır olduğunu ve yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacakları maçta yeni sezona "" diyeceklerini hatırlatan Gündüz,diye konuştu.Gündüz, iyi bir kadro kurduklarına inandıklarını belirterek yeni transferlerin en kısa sürede hazır olacağını ve takıma katkı sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.