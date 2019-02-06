Yeni Malatyaspor Göztepe maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor Göztepe hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yeni Malatyaspor-Göztepe karşı karşıya gelecek.
YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
. Kupanın çeyrek finalinde oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı naklen yayınlanacak.
6 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak maç, A2 TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı 6 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'dan itibaren A2 TV'den naklen futbolseverler ile buluşacak.YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Ziraat
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 2 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat
Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.30 Galatasaray-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u saf dışı bıraktı.
Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor ise sırasıyla Esenler Erokspor ve Fethiyespor'u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun tedavisi sürüyor. - Diagne'nin cezası bitiyor
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erecek.
Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.
Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.
Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.