Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2020 20:43
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular fitnes salonunda çalışırken, diğer futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için