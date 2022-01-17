Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında
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17 Ocak 2022 16:29
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Geride kalan 21 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Adem Büyük, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

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