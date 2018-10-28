Yeni Malatyaspor Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE, Süper Lig Puan Durumu

'in 10. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.bu sezon deplasmandaki 3. yenilgisini aldı. Ev sahibi'un gollerini 35. dakikadave 66. dakikada penaltıdankaydetti. Galatasaray'da 45+1. dakikadagördüğü sarı kart ile Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından Galatasaray Süper Lig'de 19 puanda kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor ise puanını 15'e çıkardı.Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'e karşı oynadığı maçta sakatlık geçiren Eren Derdiyok ile Yuto Nagatomo müsabakanın kadrosuna alınmazken, o karşılaşmada ilk 11'de başlayan Maicon Roque ise yedeğe çekildi. Evkur Yeni Malatyaspor maçında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Mariano Filho ve Selçuk İnan forma giydi.Maçın ilk tehlikeli pozisyonunu ev sahibi Yeni Malatyaspor yakaladı. Ceza sahasına gönderilen top sağ kanada açıldı. Sağ kanatta topla buluşan Yeni Malatyasporlu oyuncu ceza sahasına yerden bir orta açtı. 6. dakikadaki bu pozisyonda Boutaib topa dokundu. Boutaib'in altıpasa yakın noktadaki vuruşu direğin az farkla yanından auta çıktı.Mücadelenin ilk 15 dakikası kontrollü bir oyunla geçerken, iki ekip de gol bulamadı.Galatasaray'da daha önce ufak bir baş dönmesi geçiren Younes Belhanda, 28. dakikada bir kez daha kendini yere bıraktı. Belhanda b-sağlık görevlilerinin gelmesinin ardından saha kenarına geldi ve oyuna daha fazla devam edemedi. Fatih Terim, 30. dakikada Younes Belhanda yerine oyuna Ahmet Çalık'ı aldı.Evkur Yeni Malatyaspor, skoru değiştiren golü 35. dakikada buldu. 35. dakikada Boutaib'in pasında Donald ceza sahasında topla buluştu. Donald'ın vuruşunda top ağlara gitti ve ev sahibi ekip bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.Hızlı gelişen Malatyaspor hücumunda Mariano'nun Giulierme'ye yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Mariano bu pozisyonda bir de sarı kart gördü. Gördüğü kartla cezalı duruma düşen Mariano gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.İkinci yarı hareketli başladı. Ev sahibi ekip 46. dakikada bir korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topa Murat Akça yükseldi ve etkili bir kafa vuruşu yaptı. Son anda Muslera'nın çeldiği topu sonrasında savunma uzaklaştırdı.Galatasaray ise maçtaki en net fırsatını 52. dakikada yakaladı. Mariano'nun sağ kanattan ortasında Ryan Donk topu indirdi. Donk'un indirdiği topa Garry Rodrigues altıpasta vurdu ancak Rodrigues istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.Fatih Terim ikinci yarıdaki ilk müdahalesini 56. dakikada gerçekleştirdi. Martin Linnes yerine bu dakikada oyuna Muğdat dahil oldu.Mücadelenin 63. dakikasında ev sahibi ekip hızlı hücuma çıktı. Adem Büyük gönderilen topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Adem topu çektikten sonra Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonda penaltı kararı verdi. Penaltı için ev sahibi ekipte topun başına Adem Büyük geçti. Adem'in vuruşunda top ağlara gitti. Malatyaspor 66. dakikada bu golle Galatasaray karşısında skoru 2-0'a getirdi.Galatasaray golden sonra farkı indirmek için rakip alanda pozisyon aradı. Mücadelenin 67. dakikasında Galatasaray önemli bir fırsat yakaladı. Donk'un indirdiği topa uzak köşede Muğdat kafa vuruşu yaptı. Muğdat'ın kafasında top direkten döndü ve kale çizgisinin önüne açıldı. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.Galatasaray 73. dakikada bir kez daha önemli bir fırsat yakaladı. Ceza sahasına gönderilen top Sinan Gümüş'ün önünde kaldı. Sinan'ın vuruşunda top kaleciden döndü ve havalandı. Badou Ndiaye dönen topa kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla üstten auta gitti.Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına açılan topa Yunus kafa vuruşunu yaptı. Ryan Donk altıpas içinde önünde kalan topa dokundu ancak top kaleciden kornere çıktı.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de gol atamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup oldu.5. dakikada Pereira'nın sağ kanattan kale alanı önüne çıkardığı topa Boutaib vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.18. dakikada Donk'un orta sahadan ceza sahası önüne kadar getirip vurduğu sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağından az farkla kornere çıktı.31. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında, kale sahası üzerinde topla buluşan Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Boutaib'in pasıyla ceza yayında topu alan Donald'ın ceza alanına girdiği andaki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.45+3. dakikada Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner atışında Murat Akça ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera güçlükle çeldi, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.53. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Donk topla buluştu. Bu futbolcunun pasını attığı Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.57. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Adem'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.63. dakikada Boutaib'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.66. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Adem'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 2-0.68. dakikada Ömer'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Donk topu kafayla kale önüne doğru gönderdi. Muğdat'ın müsait durumda kafa vuruşunda kale direğinden dönen meşin yuvarlağı savunmada Boutaib uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.73. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muğdat, meşin yuvarlağı Sinan'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Farnolle'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Stat: Yeni MalatyaHakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan YemişkenEvkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald (Dk. 75 Muniru), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 85 Aleksic), Pereira (Dk. 57 Ahmet Ildız), Adem Büyük, BoutaibGalatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 56 Muğdat Çelik), Donk, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Ndiaye, Mariano, Belhanda (Dk. 30 Ahmet Çalık), Rodrigues, Sinan Gümüş (Dk. 73 Yunus Akgün)Goller: Dk. 35 Doland, Dk. 66 Adem Büyük (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mariano (Galatasaray), Dk. 75 Farnolle, Dk. 78 Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)