Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.
Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Olcay Şahan ve Zeki Yavru ise sakatlıkları nedeniyle perşembe günü forma giyemeyecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.
Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Olcay Şahan ve Zeki Yavru ise sakatlıkları nedeniyle perşembe günü forma giyemeyecek.