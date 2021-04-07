Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
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07 Nisan 2021 13:14
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Olcay Şahan ve Zeki Yavru ise sakatlıkları nedeniyle perşembe günü forma giyemeyecek.



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