Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı için ne dediler?

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında 1-1 sona eren ilk yarıyı Reha Kapsal, Metin Tekin ve Tolga Zengin değerlendirdi.



Metin Tekin, "Yüzde 70 topa sahipseniz ve ceza sahasına 5 kere girdiyseniz, bu anlamlı olmuyor. Golden sonra Fenerbahçe'nin daha etkili olacağını bekliyordum ama öyle olmadı. İkinci yarıda gel gitli bir oyun bekliyorum." yorumunu yaptı.



Tolga Zengin ise, "Yüzde 70 topla oynamada 255 pas çok az. Top sürme, driplinglerle yapılan organizasyonlar var. Gustavo, Ozan ve İrfan Can arasında bir uyum yok. Çok daha yaratıcı olabilecek bir orta saha, çok kopuk oynadı. Pas attıklarında, bir yardımlaşma olmuyor." ifadelerini kullandı.



Reha Kapsal ise devre arasında şu sözleri kullandı;



Fenerbahçe oyuna dengeli başladı. Gole kadar Malatyaspor'un pozisyonu yoktu. Futbolda geçişler temel prensipler. Bu geçişleri takımların doğru yapması. Fenerbahçe 3-4 pozisyon verdi ve geniş alanda yakalanıyor. Hücumdan savunmaya geçerken, Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe'nin Erol Bulut zamanında da sıkıntı vardı. Topu kaptırınca geniş alanda yakalanıyor. Yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Fenerbahçe'nin kornerinden başladı pozisyon ve golle bitti. Yanlış duruş vardı ve gol yediler. Büyük takımların oyunlarında korner kullanırken böyle bir yerleşim hatası yapamazsınız. Fenerbahçe böyle çok gol yedi.



1-0 öndesin ve önemli bir maç oynuyorsun. Beşiktaş kazanmış ve puan kaybında şampiyonluğa havlu atarsın. Böyle bir durumda, bir duran top kullanırken gol yiyorsun. Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları istenilen seviyede değil. Gustavo'nun önünde Ozan ve İrfan oynadı. Samatta, Valencia, Osayi oyunda etkili olamıyor. Ön tarafta kurgulanmış bir oyun yok.



Bright Osayi-Samuel genç yetenek ama Konyaspor maçından beri göremedik. İstikrarlı performansı yok. Enner Valencia, Meksika'da 3 yıl ikinci santrafor gibi oynadı. Madem bu kadar güçlü bir omurgan var, Valencia'yı bu şekil merkezde kullanabilirsin.



