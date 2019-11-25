Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı geniş özet izle

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı özet olarak beİN Sports 1'den izlenebildi. Süper Lig'de 12. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 45+9. dakikada kullandığı bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ise 39. dakikada Arturo Mina ile bulduğu gol, öncesinde kaleci Altay Bayındır'a faul olduğu gerekçesiyle sayılmadı.Bu beraberliğin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 19, Fenerbahçe ise 21 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe de Göztepe ile deplasmanda oynayacak.Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen Isla, Rodrigues, Vedat Muric'in yerine Malatya deplasmanında, Dirar, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu görev yaptı.Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal takımını sahaya, Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Alper Potuk ve Moses ilk 11'i ile sürdü. Fenerbahçe'de sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla müsabaka kadrosunda yer almadı.BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Malatya ekibinde, Göztepe maçında forma giyen Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın ve Bifouma şans buldu. Sarı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünde yer aldı. Üç maç men cezası alan Sergen Yalçın'ın yerine, Fenerbahçe mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.Karşılaşmaya Yeni Malatyaspor gol düşüncesiyle hızlı başladı. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor'un baskı kurduğu anlarda yarı sahasında çok adamla kalarak pozisyon vermemeye çalıştı. Maçın ilk yarısında iki takım da net fırsatlar bulurken, tartışmalı pozisyonlar da yaşandı.Yeni Malatyaspor'da 11. dakikada Guilherme orta sahadan altığı topla Fenerbahçe ceza sahasıan girdi. Ancak müsait durumda şutunu çeken Guilherme topu dışarı gönderdi. Mücadelenin 12. dakikasında ise Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Alper Potuk uzak köşeye yerden sert vurdu ancak kaleci Farnolle soluna iyi uzandı ve gole izin vermedi. Maçın 30. dakikasında Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Victor Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta oldukça tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Maçın 39. dakikasında Guilherme'nin kullandığı kornerde Adis Jahovic'in vuruşu esnasında topu kontrol etmek isteyen Altay Bayındır meşin yuvarlağı elinden kaçırdı, Yeni Malatyasporlu futbolcular topu ağlara gönderse de hakem Mete Kalkavan, Altay'ın pozisyonunda faul tespit etti ve gol geçerlilik kazanmadı.Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Ancak Emre Belörzoğlu penaltı vuruşunda kaleci Farnolle'yi geçemedi.Maçın 59. dakikasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor kalesinde önemli bir fısat yakaladı. Sağ kanattan Mauiricio Isla topu yerden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte müsait durumda olan Tolga Ciğerci şutunu çekti ama savunma yatarak tehlikeyi önledi. Boşta kalan topa Hasan Ali Kaldırım vurdu ama kaleci Farnolle gole izin vermedi.Oyunda gol gelmemesinin ardından Yeni Malatyaspor'da yorulan Adis Jahovic ve Guilherme oyundan alındı. İki ismin yerine Mitchell Donald ve Moryke Fofana girdi. Fenerbahçe'de Alper Potuk, Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu yerlerini Garry Rodrigues, Jailson ve Tolgay Arslan'a bıraktı. Özellikle Garry Rodrigues, yorulan Yeni Malatyaspor savunması karşısında süratiyle etkili olmasına rağmen sonucu değiştiremedi. Çalan son düdükle birlikte puanlar paylaşıldı.4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı.30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.45+9'da Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.Yeni MalatyaMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkFarnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), JahovicAltay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+1 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Jailson), Alper Potuk (Dk. 71 Garry Rodrigues), MosesDk. 43 Chebake, 45+5 Mina, Dk. 90+4 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45 Alper Potuk, Dk. 66 Dirar, Dk. 90 Rodrigues (Fenerbahçe)