Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral bulan Yeni Malatyaspor, ligin üçüncü haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'yle karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibine karşı ligdeki ilk galibiyetini alma istiyor.



BuSabah Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3.haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakada zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan sarı kırmızılılar saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibine karşı ligdeki ilk galibiyetini alma istiyor. Daha önce iki takım arasında ligde oynanan maçlarda galibiyeti bulunmayan Malatya ekibinde tüm planlar eski çalıştırıcısı Erol Bulut'un başında olduğu Gaziantep FK'yı evine eli boş göndermenin üzerine kuruluyor.



Opta Facts tarafından hazırlanan verilere göre; Yeni Malatyaspor'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Gaziantep FK (3B 1M).



Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Gaziantep FK (1G 1B), geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmıştı.



Geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, en son Ocak 2021'de üst üste iki galibiyet alabildi.



Süper Lig'de oynadığı son maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, Nisan 2021'den bu yana üst üste iki karşılaşmadan puanla ayrılamıyor (2G 3B 6M).



Bu sezon evinde oynadığı ilk maçta Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki dört sezonun da ilk iki iç saha karşılaşmasında en az bir galibiyet aldı.



2021/22 Süper Lig sezonunda en düşük pas yüzdesine sahip takım olan Gaziantep FK (%74.9), geçen sezonu da %77.2'lik yüzdeyle son üç sırada tamamlamıştı.



Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün geçen sezon iki Süper Lig maçında da gol attığı iki takımdan biri Gaziantep FK'ydı (Hatayspor ile birlikte).



Geçen hafta Göztepe deplasmanında Yeni Malatyaspor'a 3 puanı getiren golü atan Benjamin Tetteh, en son Ağustos-Eylül 2018 arasında üst üste 2+ karşılaşmada fileleri havalandırabildi (Sparta Prag formasıyla 3 maç).



Gaziantep FK forması giyen Papy Djilobodji, Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 1 asist).



Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu ilk iki Süper Lig maçını kazanan Erol Bulut (Alanyaspor), son karşılaşmada rakibine evinde 3-0 mağlup oldu (Fenerbahçe).



