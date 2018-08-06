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Yeni Malatyaspor, Erkan Kaş'ı transfer etti!

Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan Erkan Kaş'ı renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Erkan Kaş'ı transfer etti!
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06 Ağustos 2018 18:22
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan Erkan Kaş'ı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından futbolcunun sarı-siyahlı formayla sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Sol bek Erkan Kaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hoş geldin Erkan Kaş." ifadelerine yer verildi.

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