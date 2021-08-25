Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kadrosuna orta saha takviyesi yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u kiraladı
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25 Ağustos 2021 21:10
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Didier Ndong ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. " ifadelerine yer verildi. 


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