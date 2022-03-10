Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı
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10 Mart 2022 15:28
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

Malatya ekibi, sezon başında Gabon Milli Takım oyuncusu olan ve Fransa 2. Ligi ekiplerinden Dijon FCO forması giyen Ndong'u kiralık olarak satın alma opsiyonlu transfer etmişti.

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