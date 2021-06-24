Yeni Malatyaspor'dan Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zuqui ve Olcay Şahan'ın sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



