Yeni Malatyaspor'dan Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür

Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'dan Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür
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24 Haziran 2021 16:09
 Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zuqui ve Olcay Şahan'ın sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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