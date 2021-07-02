Yeni Malatyaspor'dan yıldız transfer planı!

Kale dışında her mevki için arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da yönetim, sol kanata Meksika 1. Ligi'nden takviye yapmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; asroma.com/
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'dan yıldız transfer planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2021 13:52
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, UNAM Pumas'ta forma giyen Iturbe'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetimin, Paraguaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunurken, beklemeye başladı.

Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu daha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.

Kaynak: Bu Sabah Malatya


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.