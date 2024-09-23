Yeni Malatyaspor'dan seçim kararı!

Yeni Malatyaspor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

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Yeni Malatyaspor'dan seçim kararı!
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23 Eylül 2024 00:54
Yeni Malatyaspor Kulübü, yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliğiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 6 Ekim Pazar günü saat 10.00'da yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği, saat 11.30'da ise olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

Toplantıların, çoğunluk sağlanamaması durumunda 13 Ekim Pazar günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yine aynı saatlerde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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