Yeni Malatyaspor'dan hakem kararlarına ilişkin açıklama!

Yeni Malatyaspor Kulübü, hakem kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 18. haftasında dün oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasındaki hakem kararları hatırlatılarak, "Geçtiğimiz sezonlar da dahil bugüne kadar birçok maçımızda sonuca doğrudan etki eden hakem hatalarını hep hoş karşılayıp tolere ettik. Ancak gelinen süreç itibarıyla susmanın, göz ardı etmenin, bir şeylerin değişmesini beklemenin anlamsız olduğunu dün akşam net olarak gördük. Hakem hatalarının hem şampiyonluk yarışında hem de alt sıralarda oyunun kaderini belirleyecek düzeyde olmasına karşın Türkiye Futbol Federasyonunun bir çözüm geliştirememiş olması ve hata yapan hakemlerin ödüllendirilip tekrar maçlara atanması kabul edilebilir gibi değil." denildi.



Açıklamada, Kayserispor maçıyla ilgili ise şu ifadelere yer verildi. "Dün akşam oynadığımız Yukatel Kayserispor müsabakasının 81. dakikasında tüm kamuoyunun takdir ettiği gibi penaltımız verilmemiştir. Yine geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçında aleyhimize verilen penaltı, futbolcumuz Haddadi'nin görmüş olduğu basit kartın ardından oyundan atılması ve daha sayamayacağımız hakkımızın, emeğimizin, alın terimizin gasp edildiği hatalar…Yukatel Kayserispor müsabakasında VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın penaltı pozisyonunda orta hakem Hüseyin Göçek'i pozisyonu izlemeye davet etmemiş olması ve sıcağı sıcağına ödüllendirilip bu hafta oynanacak Giresunspor-Hatayspor maçına atanmasını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Son oynadığımız maçlarda hakem hatalarının bariz bir şekilde artması, hakemlerin futbolcularımıza karşı tutum ve üslupları camiamız tarafından hiçbir şekilde kabullenilmeyecek, herkese, her şeye rağmen mücadelemiz sonuna kadar korkusuzca devam edecek. Konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."





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