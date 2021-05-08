Yeni Malatyaspor'dan Chebake için sakatlık açıklaması

Yeni Malatyasporlu futbolcu Issam Chebake'in sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'dan Chebake için sakatlık açıklaması
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08 Mayıs 2021 19:21
Issam Chebake
Issam Chebake
Malatyaspor
Helenex Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Issam Chebake'in sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildi.

Kulüp doktoru Cahit Günaydın, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, ligin 39. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan savunma oyuncusu Issam Chebake'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kayserispor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan futbolcumuz Issam Chebake'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk iç adalesinde grade-1 zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."



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