Yeni Malatyaspor'dan Aabid ve Azubuike hamlesi

Yeni Malatyaspor bu sezon orta saha hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken oyun kurucu olarak bilindik bir ismi transfer listesine aldı. Acquah ile yeniden anlaşmayı düşünmeyen sarı kırmızılı yönetimin, Başakşehir'de bu sezon forma giyen eski futbolcusu Azubuike için görüşmelere başladığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'dan Aabid ve Azubuike hamlesi
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15 Haziran 2021 13:49
Azubuike Godson
Azubuike Godson
Başakşehir
Süper Lig'de beşinci sezonunu yaşayacak olan Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı siyahlar, geçen sezon Hatayspor'da forma giyen orta saha Rayane Aabid ile Medipol Başakşehir'de oynayan ön libero Azubuike'yi kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Yeni Malatyaspor, hem güçlü hem de alternatifli bir kadro oluşturmak için listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. En az 7 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı siyahlı yönetim, olağan mali genel kurulun ardından görüşmelerini yoğunlaştırdı.

BUSABAH gazetesinden Ömer Ali Baş'ın haberine göre; Listesinde bulunan 12 oyuncuyla temasa geçen ve en az 7 oyuncuyla anlaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'da yönetim, Hatayspor'dan ayrılan Faslı orta saha Rayane Aabid ve Başakşehir'den Nijeryalı orta saha Azubuike'yi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Yönetimin, iki futbolcuyla da yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği, birkaç gün içerisinde bu transferleri bitirmek istediği öğrenildi.

Başakşehir Futbol Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Azubuike bu sezon ligde 11 karşılaşmada 558 dakika forma giydi. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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