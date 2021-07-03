Yeni Malatyaspor'dan 10 numara hamlesi

Süper Lig'de üst üste küme düşme korkusu yaşayan Yeni Malatyaspor'da transfer listesi oldukça kabarık. Bugüne kadar Oussama Haddadi, Rayane Aabid ve Cengizhan Akgün gibi isimleri kadrosuna kattığını açıklayan Doğu Anadolu ekibi prensip anlaşmasına vardığı futbolculara da imza attırmaya hazırlanıyor.



Bu Sabah Malatya'dan Ömer Ali Delibaş'ın haberine göre; Yurtdışındaki birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı ekibin kurmayları orta saha hattı için Tunuslu Seifeddine Khaoui ismiyle temasa geçti.



Daha önce Tunuslu sağ bek Wajdi Kechrida ile görüşen yönetimin bu futbolcunun vatandaşı olan ve son olarak Fransa liginde top koşturan Seifeddine Khaoui'nin transferi için harekete geçti.



Fransız ekibi Marsilya ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eren orta saha oyuncusu için teklifte bulunan Yeni Malatyasporlu kurmaylar transferin mutlu sonla bitmesi için mesai harcıyor. Tunus Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda oynuyor.



Sol ayağını iyi kullanabilen Seifeddine Khaoui Fransa Lig 1'de süre aldığı 91 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt sitesinde güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro gözüken Tunuslu oyuncu için Yeni Malatyaspor'un 3 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.



