Yeni Malatyaspor'dan 1 transfer daha!

Yeni Malatayaspor, Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.