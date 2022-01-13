Yeni Malatyaspor'dan 1 transfer daha!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'dan 1 transfer daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2022 20:31
Yeni Malatayaspor, Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.