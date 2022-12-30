Yeni Malatyaspor'da yol ayrımı

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer istifa etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'da yol ayrımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2022 13:11
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, istifa ettiğini açıkladı.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'a geldiğimiz günden beri takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık. Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık. Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibimle beraber istifa etme kararını verdiğimizi belirtmek istiyorum."

Özer, kendilerine destek olan Yeni Malatyaspor'un yönetim kuruluna, oyuncularına, Malatya Valisi Hulusi Şahin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve taraftarlara teşekkür ederek, bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor'a başarı diledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ