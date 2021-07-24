Yeni Malatyaspor'da Wallace'ın karantinası sona erdi

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Santos, zorunlu karantina süresini tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da Wallace'ın karantinası sona erdi
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24 Temmuz 2021 16:17
Brezilya'dan döndükten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantinaya giren Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un, karantina süresini tamamladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Santos'un durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkesi Brezilya'dan dönen ve zorunlu olarak karantinada kalması gereken futbolcumuz Wallace Dos Santos, dün itibarıyla 14 günlük karantina sürecini tamamlamış olup bugünden itibaren antrenmanlara katılacaktır." ifadelerine yer verildi.


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