Yeni Malatyaspor'da Tetteh transferi tamam!

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon 650 bin Euro bedelli kiraladığı Benjamin Tetteh'i takımda tutmaya karar verdi. Sparta Prag ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, Çekya temsilcisi ile anlaşmaya vardı.



Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'nın da 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği ancak Ganalı'nın futbol kariyerini Malatyaspor'da sürdürmek istediği öğrenildi.



Başkan Adil Gevrek ve kurmayları, sözleşmesinde 4.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Ganalı forvet için Sparta Prag'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



