Yeni Malatyaspor'da Tetteh 6 hafta yok

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da Tetteh 6 hafta yok
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10 Kasım 2021 19:19
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in sakatlığı nedeniyle 4 ile 6 hafta arası süre sahalardan uzak kalacağını bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Cahit Günaydın, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Benjamin Tetteh'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Günaydın, "Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kalan Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.


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