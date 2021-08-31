Yeni Malatyaspor'da Tetteh, 3 hafta yok!

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirildi.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Cahit Günaydın, Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Benjamin Tetteh'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Günaydın, "Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.



