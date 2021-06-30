Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi
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30 Haziran 2021 20:46
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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