Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.