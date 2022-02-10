Yeni Malatyaspor'da sakatlar Mallan ve Tetteh için açıklama!

Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da sakatlar Mallan ve Tetteh için açıklama!
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10 Şubat 2022 00:21
Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlıların kulüp doktoru Mehmet Karakuş, operasyon geçiren futbolcu Stevie Mallan ve sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Sporcumuz Stevie Mallan, L4-L5 lomber disk hernisi (bel fıtığı) nedeniyle operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca Antalya kampında sakatlanan Benjamin Tetteh'in tedavisi olumlu seyirde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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