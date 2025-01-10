Yeni Malatyaspor'da kongre kararı

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altınok'un istifası sonrası, sarı-siyahlı kulüp Olağan Üstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yeni Malatyaspor'da kongre kararı
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10 Ocak 2025 14:39
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından ligden çekilme talebine red cevabının gelmesinin ardından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altınok istifa etti.

İstifa sonrası kulüpten yapılan açıklama ile kongre kararı alındı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 26.01.2025 Pazar günü saat 10.00'da, çoğunluk sağlanmaması halinde ise 02.02.2025 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır" denildi.

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