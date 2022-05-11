Yeni Malatyaspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürdü
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11 Mayıs 2022 16:52
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 12 Mayıs Perşembe günü sürdürecek.

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