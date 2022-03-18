Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Yeni Malatyaspor'da, maç öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı
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18 Mart 2022 16:18
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Futbolcular, yoğun kar yağışı altında çeşitli çalışmalar yaparak, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın 13.30'daki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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