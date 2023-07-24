Yeni Malatyaspor'da başkan: Adil Gevrek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. Yapılan kurulda oy çokluğu ile Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı seçildi.



Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Battalgazi Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Kurula Adil Gevrek'in yanı sıra Ahmet Yaman'ın yönetimde yer alan bazı isimler de kongreye katıldı.



Yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ibra edilmeyen Ahmet Yaman başkanlığındaki Yeni Malatyaspor yönetimi, olağanüstü genel kurul kararını iptal etmişti. Eski kulüp başkanı Adil Gevrek, yaşanan gelişme üzerine avukatlarıyla yaptığı görüşme sonrası alınan kararın hukuki olmadığını ifade ederek, delegeleri kongreye davet etmişti.



KONGRE GERGİN BAŞLADI



Yeni Malatyaspor olağanüstü genel kurulu gergin başladı. Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Ramazan Yeşilova, olağanüstü genel kurulun kanun dışı ve usulsüz olduğunu ifade ederek, divana bir dilekçe sundu. Divan kurulu, dilekçeyi okudu. Yeşilova, olağanüstü genel kurul kararının usulsüz olduğunu bir kez daha ifade etti. Divan kurulu, olağanüstü genel kurulunun yapılıp yapılmamasını oylamaya sundu. Genel kurulun yapılmadı oy çokluğu ile kabul edildi. Daha sonra Ahmet Yaman'ın yönetimi salonu terk etti.



BAŞKAN ADİL GEVREK OLDU



Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına eski kulüp başkanı Adil Gevrek tek listeyle girdi. Divan kurulu, tek liste olduğu için oylamanın açık yapılıp yapılmamasını oylamaya sundu. Oylamanın açık yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan oylama sonucu Adil Gevrek Başkan seçildi.



"ŞAMPİYONLUĞU KONUŞACAĞIZ"



Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'u eski günlerine döndürmek istediklerini, gelecek yıl mali genel kurulda şampiyonluğu konuşacaklarını söyledi. Gevrek, Ahmet Yaman ve yönetiminin iyi niyetli olmadıklarını, kulübe verdikleri parayı kendilerinden geri istediklerini iddia ederek, "İbra edilseler de edilmeseler de olağanüstü seçimli genel kurulu iptal edeceklerdi" dedi.



"YOL KOLAY DEĞİL"



Yürüyecekleri yolun kolay olmadığını belirten Gevrek, şunları söyledi:



"500 milyon borç var, bu borç kapanabilir. Yaraları sarmak lazım. 15 kişi bir araya geldik, elimizi taşın altına koyacağız. Futbol oynayan, ter döken, birlikte yol yürüdüğümüz futbolcu kardeşlerimize çok iş düşüyor. Birkaç oyuncu ile görüştüm, onlar yardımcı olmaz ise işimiz çok zor. Futbolcuların hepsinin fedakarlık yapması gerekiyor, yapacaklarına da inanıyorum. Bu işin dört ayağı var. Diğer ayağı Malatya'nın, Ankara'nın, İstanbul'daki arkadaşlarımızın desteği çok önemli. İnanıyoruz yeter ki bir, beraber olalım. İnanmazsam buraya gelmezdim. Üzerimize düşeni yapacağız. Mücadele vereceğiz."



Gevrek, Yeni Malatyaspor'u tekrar eski günlerine döndüreceklerini kaydederek, bu noktada görüşmeler yaptıklarını belirtti.



