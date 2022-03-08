Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay'a konuk olacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da, maçın hazırlıklarına devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor
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08 Mart 2022 14:08
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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