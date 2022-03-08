Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.



Antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.



Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





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