Yeni Malatyaspor'da Acquah ile masaya oturulacak

Yeni Malatyaspor'un sözleşmesi bitecek Acquah ile tekrar masaya oturacak.



Gana basınında yer alan habere göre Acquah, 2020/21 sezonunda 33 maça çıkıp, iki gol atarak İrfan Buz'un takımının kilit isimlerinden biri oldu.



Yeni Malatyaspor'un 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Acquah ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi. 29 yaşındaki deneyimli orta sahaya daha iyi bir sözleşme teklif edileceği belirtiliyor



Geçen sezon 33 maça çıkan Acquah, orta sahanın vazgeçilmez isimlrinden oldu. Acquah, daha önce italya ve Almaya kulüplerinde de forma giymişti. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Tetteh ve Fernondo Ruben Zuqui ile de sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.



Kaynak: Malatya Söz



