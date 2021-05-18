Yeni Malatyaspor'da 14 ayrılık!

Yeni Malatyaspor'da sezonun bitmesiyle birlikte 14 futbolcu kulübe veda etti.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da 14 ayrılık!
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18 Mayıs 2021 13:20
Yeni Malatyaspor'da sezonun bitmesiyle birlikte 14 futbolcunun da sözleşmesi bitti.

Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı ekip ile sözleşmesi sona eren futbolcular: Zuqui, Erkan Kaş, Eray İşçan, Bülent Cevahir, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Fofana, Chebake, Zeki Yavru, Umut Bulut, Mallan, Olcay Şahan'dan oluşuyor.

Yeni Malatyaspor 2020-2021 sezonunun 41. haftasına kadar ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 45 puan toplayarak lig'i 15. sırada bitirmişti.

Yeni Malatyaspor kadrosunu muhafaza ederek yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.


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