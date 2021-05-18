Yeni Malatyaspor'da 14 ayrılık!

Yeni Malatyaspor'da sezonun bitmesiyle birlikte 14 futbolcunun da sözleşmesi bitti.
Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı ekip ile sözleşmesi sona eren futbolcular: Zuqui, Erkan Kaş, Eray İşçan, Bülent Cevahir, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Fofana, Chebake, Zeki Yavru, Umut Bulut, Mallan, Olcay Şahan'dan oluşuyor.
Yeni Malatyaspor 2020-2021 sezonunun 41. haftasına kadar ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 45 puan toplayarak lig'i 15. sırada bitirmişti.
Yeni Malatyaspor kadrosunu muhafaza ederek yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.
Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı ekip ile sözleşmesi sona eren futbolcular: Zuqui, Erkan Kaş, Eray İşçan, Bülent Cevahir, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Fofana, Chebake, Zeki Yavru, Umut Bulut, Mallan, Olcay Şahan'dan oluşuyor.
Yeni Malatyaspor 2020-2021 sezonunun 41. haftasına kadar ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 45 puan toplayarak lig'i 15. sırada bitirmişti.
Yeni Malatyaspor kadrosunu muhafaza ederek yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.