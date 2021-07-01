Yeni Malatyaspor, Chebake'ye veda etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcu Issam Chebake'ye kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Issam Chebake ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Issam Chebake'ye teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Chebake, 2017-2018 sezonunda geldiği Malatya temsilcisinde 4 sezonda 119 Süper Lig, 10 Türkiye Kupası, 4 de UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynadı.



