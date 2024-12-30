1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, futbolcusu Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cengizhan Akgün'ün sözleşmesi, karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.
Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı
Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı.
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30 Aralık 2024 14:57
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