Yeni Malatyaspor, Boldrin'i istedi

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'da on numara oynayan Fernando Boldrin'i istedi.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Boldrin'i istedi
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19 Temmuz 2021 14:13
Fernando Boldrin
Fernando Boldrin
Rizespor
Yeni Malatyaspor, on numara oynayan Fernando Boldrin'e talip oldu.

Çaykur Rizespor'da oynayan on numara ve 32 yaşındaki Fernando Boldrin'e talip olan Yeni Malatyaspor bu futbolcunun menajeriyle bir görüşme yaptı.

Halen Rizespor ile sözleşmesi olan Boldrin'inde Yeni Malatyaspor'a gelmek istediği, kulübüyle ilişiğinin kesmesi halinde de anlaşma zemini sağlanacağı öğrenildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fernando Boldrin'i almak için girişimde bulunurken, bu transfer Yeni Malatyaspor camiasında heyecan yarattı.

Boldrin'in transferinin birkaç gün içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Malatya


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