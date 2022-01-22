Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11
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22 Ocak 2022 04:37
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 35 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'a 1-0, Göztepe'ye de 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.

İki takımın eksikleri

Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert, Nkoudou, Umut, Salih, Mehmet Topal ve Welinton Malatya'ya götürülmedi.

Muhtemel 11'ler

ÖK Yeni Malatyaspor
Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Mallan, Azubuike, Mustafa, Mounir, Kenan, Dicko

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin; Batshuayi



Beşiktaş'ta 3 isim sınırda

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu karşılaşmada Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi sarı kart görürse İstanbul'da oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Kazanırsa deplasmanda 3. galibiyetini alacak

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi.

Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı.

Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Yeni Malatyaspor çıkış peşinde

Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta da henüz puanla tanışamadı.

Ligde şu ana kadar 15 puan toplayabilen ve puan cetvelinin son sırasında yer alan Sarı- Siyahlılar, Beşiktaş maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

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