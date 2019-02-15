Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 22. haftasında Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.
15 Şubat Cuma günü saat 20.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 15 Şubat Cuma günü saat 20.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 45 puanla liderliğini devam ettirdi.
Haftanın son maçlarında ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-0, Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. - Sonuçlar
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-Bursaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Galatasaray-Trabzonspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: 2-1